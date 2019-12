Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | la colonna sonora di John Williams disponibile online!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019): L'dipotrà contare su unacomposta dae ora si possono ascoltare i brani online.: L'diarriverà nei cinema il 18 dicembre, ma lacomposta daè ora ascoltabile in streaming online, seppur apparentemente non nella versione integrale. Walt Disney Studios, sul sito creato For Your Consideration per sostenere la campagna per far ottenere a Episodio IX delle prestigiose nomination, ha infatti messo a disposizione ventitre brani tratti dalladel film. Le composizioni diper: L'dinon hanno un titolo, venendo indicate semplicemente con i numeri, per evitare spoiler, tuttavia l'ascolto potrebbe rivelare degli spoiler, considerando l'utilizzo dei temi ...

StarWarsIT : Cominciate oggi e avrete abbastanza tempo per guardare tutta la saga degli Skywalker prima del nuovo film Star Wars. - xkydshaw : RT @j_gufo: Sono le 00:07 bambini, donne gravide e cardiopatici sono andati dormire, posso dirlo: NON HO MAI VISTO UN SOLO MINUTO DELL'INTE… - sinkintea : RT @j_gufo: Sono le 00:07 bambini, donne gravide e cardiopatici sono andati dormire, posso dirlo: NON HO MAI VISTO UN SOLO MINUTO DELL'INTE… -