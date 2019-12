Spinaceto | arrestato malvivente che rapinò in casa una 94enne

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – Eseguita su un uomo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato, diretto da Claudio Cacace. Il reato contestato una rapina, in danno di un’anziana donna di 94 anni, avvenuta nel settembre scorso. L’anziana donna, svegliata di soprassalto dai rumori, si e’ trovata davanti il rapinatore, entrato dalla porta finestra al primo piano dell’edificio, che l’ha minacciata di fare silenzio e di consegnargli tutti i suoi averi, strappandole poi gli oggetti che aveva indosso. La parziale impronta lasciata dalha permesso agli investigatori di identificare l’autore del reato: un 30enne, cittadino di etnia rom, con numerosi precedenti di polizia, anche specifici, in Italia senza fissa dimora. I poliziotti, con il supporto di una serie di riscontri e di ...