Spazio | “Se l’Italia fa sistema vince” | inaugurata la prima edizione di New Space Economy

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Se l’Italia fariesce a vincere battaglie importanti e l’insegnamento può venire proprio dallo“. È il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo, Riccardo Fraccaro, a inaugurare NewEuropean ExpoForum 2019, il primo evento dedicato a 360 gradi all’economia delloideato e organizzato da Fiera Roma e Fondazione Edoardo Amaldi, oggi al via. Fareper promuovere la nuova economia che deriva dalloè la sfida che sta ponendo un “settore altamente strategico” e che “sta avendo un impatto importante sulla qualità della vita, con molte applicazioni“, ha sottolineato il Sottosegretario. E citando l’investimento italiano di 2,828 miliardi deliberato a Siviglia all’ultima ministeriale Esa, ha affermato: “Abbiamo posto le basi, come Italia, per ...

DylanMungul : Valverde se non dai spazio ad Aleña anche in campionato ti ammazzo #InterBarça - fabiodinunno : #spazio, #difesa e #sicurezza sono tre ambiti cruciali per futuro dell'Europa. #ue #europa #spazioedifesaUE di… - GiovanniBorri11 : @MilaSpicola La Sicilia è Italia. Perché dare miliardi ad Alitalia (cosiddetta compagnia di bandiera) se fa pagare… -