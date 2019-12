Spazio | il Politecnico di Milano alla conquista del Sistema Solare con il progetto ERC

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ildi Francesco Topputo (Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale deldi) “Engineering Extremely Rare Events in Astrodynamics for Deep-Space Missions in Autonomy (EXTREMA) ha vinto il prestigioso ERC Consolidator Grant del valore di 2 milioni di Euro. Il riconoscimento viene conferito dall’Unione Europea a ricercatori eccellenti, che stanno consolidando la propria indipendenza scientifica, ed è destinatorealizzazione di progetti di frontiera. EXTREMA realizzerà i “self-driving interplanetary CubeSats”, sonde spaziali della dimensione di una scatola da scarpe in grado di auto-guidarsi, dfuga dTerra fino all’arrivo a destinazione, senza la necessità di essere controllati da stazioni terrestri. Il, unico al mondo, pone non poche sfide: i nanosatelliti (CubeSats) dovranno essere in grado di determinare autonomamente non solo la ...

