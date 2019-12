Spari a Jersey City, un morto e feriti

Sparatoria a,cittadina che si affaccia sulla baia di New York. Due persone, un uomo e una donna, armati di fucili, avrebbero aperto il fuoco dall' interno di un negozio contro un paio di poliziotti e passanti in strada.due agenti. Una persona sarebbe morta dopo il ricovero in ospedale, secondo quanto riferiscono le autorità locali. L'intera area è stata evacuata, chiuse e isolate le scuole della zona. I due assalitori sarebbero barricati in un edificio. Almeno uno dei due, secondo Abc, sarebbe stato "neutralizzato".(Di martedì 10 dicembre 2019)