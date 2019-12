Sono 600 gli sfollati per il terremoto nel Mugello 550 gli edifici da verificare

agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) È salito a 600 il numero deglidalla zona rossa di Barberino del, il cui perimetro è stato ampliato dopo i controlli dei vigili del fuoco suglidanneggiati. Stamane gli interventi effettuati nei territori colpiti dalnelle province di Firenze e Pratostati 170, mentre quelli in attesacirca 550. Sul postoal lavoro 30 mezzi e 86 unità dei vigili del fuoco, impegnati in controlli nei Comuni di Barberino di, Vicchio, Palazzuolo, Rufina, Marradi, Scarperia e S.Piero, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Vaiano, Vernio e Cantagallo. Intanto, nella zona rossa di Barberino, con il numero delle case rese off limits dai controlli, cresce la necessità di posti letto, rispetto agli oltre 500 potenziali organizzati la notte scorsa. Al lavoro tutte le istituzioni per organizzare spazi adeguati. "Inla scelta di avere la Protezione civile ...

