Sondaggi | la Lega perde quasi un punto nella “settimana del Mes” Il Pd recupera da

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Laabbandona i suoi massimi esettimana in cui il leader Matteo Salvini ha avviato la battaglia sul Mes cala diun. Uno scivolone che però non intacca il primato del Carroccio, scelto in ogni caso da un elettore su 3, tra quelli che dichiarano di avere le idee chiare e di voler votare. E’ il dato principale delo settimane di Swg per il TgLa7 che fissa il partito-traino del centrodestra al 33 per cento. La seconda forza è il Partito Democratico che – con l’immagine di principale sponsor del governo e forte dell’asse con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – registra una tendenza positiva, sia pure lieve dello 0,3, toccando di nuovo quota 18. Segue il M5s che negli ultimi sette giorni è rimasto fermo al 15,5. Torna sotto la soglia del 10 per cento Fratelli d’Italia (9,8, -0,2), che peraltro cede lo stesso decimale ...

matteosalvinimi : Piazza piena con la Lega ieri sera a Ferrara, dopo il pienone dell'altro giorno sull’Appennino modenese. Questi son… - matteosalvinimi : I sondaggi che contano! Sull’Appennino modenese in tantissimi mi hanno detto: “Votavo a sinistra ma questa volta vo… - matteosalvinimi : #Salvini: In tutti i sondaggi che ho visto io la Lega e @BorgonzoniPres è avanti. Molto strano che Repubblica pubbl… -