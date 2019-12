Somalia, attacco Palazzo presidenziale

alnella capitale somala di Mogadiscio. I cinque terroristi al-Shabaab autori dell'assalto sono stati tutti uccisi dalle forze di sicurezza. Respinti dalla polizia i terroristi si sono poi spostati in un albergo vicino. Almeno tre di loro sono stati uccisi qui, in uno scontro a fuoco durato due ore in cui sono state lanciate granate. La capitale somala è spesso teatro di attacchi degli estremisti islamici al-Shabaab.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)