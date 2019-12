Sollevamento pesi | Europei youth 2019 | arrivano altre medaglie! Salgono sul podio Iacopo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nuova giornata di gare a Eilat, in Israele, per i CampionatiU15 edi, dove sono arrivatemedaglie per i colori azzurri, a cominciare dalla categoria 73 kg U15, e dal giovanissimoFalsinotti. Il lucchese, appena quattordicenne, ha aperto la competizione con un quarto posto nello strappo, alzando correttamente 115 kg, ma riuscendo a salire sul terzo gradino delnello slancio, con 139 kg, ripetendosi poi nella combinata, con 254 kg. Oro al russo Mikhail Podkorytov con 265 kg, argento all’azero Nurlan Mammadzada con 260 kg. Nei 49 kg Under 17 femminili si è invece distinta Martina Bomben, che nello strappo ha sollevato 69 kg, guadagnandosi il quarto posto, mentre la medaglia di bronzo è arrivata nello slancio, a seguito l’alzata a quota 87 kg (nuovo primato personale). Sfugge la doppietta nella classifica totale, dove ...

Esercito : #08dicembre complimenti da parte del #GenFarina e di tutto l'@Esercito per la fantastica medaglia d'oro ?? del C.le… - contribuenti : Tokyo 2020: a Ostia la Roma World Cup di sollevamento pesi - juve_magazine : RT @calciomercato_m: TOKYO 2020 - Ad Ostia la Roma World Cup di sollevamento pesi -