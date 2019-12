Skioffi si prepara al piano B | Il progetto segreto fuori da Amici 19 | Video (Di martedì 10 dicembre 2019) Skioffi sta vivendo la sua esperienza ad Amici in modo molto sofferto. Maria De Filippi è costretta anche a intervenire per parlare con il giovane, ma ecco che questo ha già in atto un piano b e si tratterebbe di un progetto segreto che sta realizzando fuori la scuola di Amici 19. L'articolo Skioffi si prepara al piano B Il progetto segreto fuori da Amici 19 Video proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Skioffi prepara