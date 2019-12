Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) È tutto pronto in piazza dei Mercanti, a, per ildi solidarietà alla senatrice a vita, sopravvissuta all’Olocausto, oggi sotto scorta per le ripetute minacce antisemite. Alla manifestazione, promossa dal sindaco diBeppe Sala con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e organizzato da Anci, Ali e Upl, partecipano circa 600in fascia tricolore delle grandi città ma anche delle medie e piccole amministrazioni, provenienti da tutta Italia e di diversi schieramenti politici.Alpartecipano, tra gli altri, idiBeppe Sala, di Torino Chiara Appendino, di Palermo Leoluca Orlando, di Bologna Virginio Merola, di Bari Antonio Decaro, di Parma Federico Pizzarotti e di Bergamo Giorgio Gori.In prima fila anche il responsabile enti locali della Lega, Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno (Bergamo). I...

HuffPostItalia : Sindaci in corteo a Milano per Liliana Segre: 'L'odio non ha futuro' - Agenzia_Ansa : Sindaco di Milano Giuseppe #Sala: alla marcia per Liliana #Segre “L’odio non ha futuro” hanno già aderito 560 sinda… - MariaAdeleNari : RT @HuffPostItalia: Sindaci in corteo a Milano per Liliana Segre: 'L'odio non ha futuro' -