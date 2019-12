Shovel Knight | King of Cards e Shovel Knight Showdown disponibili da oggi

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Yacht Club Games ha annunciatocheofsono disponbili a partire dasu PC, PS4 e Nintendo Switch al prezzo di 9,99 dollari.I due titoli possono essere acquistati singolarmente o tramite il pacchetto: Treasure Trove collection (che include tutti e 5 i giochi della saga):": Treasure Trove e l'edizione completa di, una vasta saga classica di azione-avventura con un'incredibile gameplay, personaggi memorabili e un'estetica rétro in stile 8-bit! Corri, salta e combatti con la tua pala nei panni dimentre vai in cerca della tua amata. Annienta i nefasti cavalieri dell'Ordine degli Spietati e affronta la loro sinistra leader, l'Incantatrice. Ma non è tutto!: Treasure Trove include quattro giochi aggiuntivi indipendenti! Assumi il controllo di Plague, Specter ...

svarioken : ?? Ultime ore per acquistare Shovel Knight all'attuale prezzo! Col il rilascio di Treasure Trove e Showdown il prez… - GamingToday4 : Shovel Knight: Treasure Trove domani otterrà un grosso aumento dei prezzi, quindi forse prendilo velocemente -