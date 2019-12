Shakhtar Donetsk-Atalanta | Gasperini | “Partite decisiva” VIDEO

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019), la conferenza stampa di Gian Piero: “Partita importante per la nostra stagione. Vogliamo gli ottavi”. KHARKIV (UCRAINA) – E’ vigilia di. In conferenza stampa Gian Pieroha voluto sottolineare l’importanza di questa sfida: “Match importante soprattutto per la prima parte di stagione. Sappiamo che possiamo centrare la qualificazione e proveremo a sfruttare questa opportunità“., la conferenza stampa diResta qualche dubbio di formazione per: “Non ho ancora deciso la formazione di domani. Malinovskyi potrebbe partire titolare. Noi dobbiamo vincere e non aspettare il risultato di Zagabria. Loro partono favoriti ma ci giocheremo il tutto per tutto. Peccato per l’assenza di Toloi e gli infortunati. Ci sta durante ...

