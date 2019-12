Sessuologia | ‘l’anatomia femminile si conosce solo da 20 anni’ | un’altra bufala ripresa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Negli ultimi decenni in tutte le materie scientifiche ci sono stati notevoli progressi, ma non nella, questo perché i sessuologi sono quasi tutti psicologi, non studiano su libri specialistici e non si aggiornano, soprattutto sulla sessualità. Laoggi è definita “scientifica”, ma nei libri (anche in quelli recenti, sia divulgativi sia per psicologi e studenti di psicologia) che scrivono i sessuologi ci sono degli errori evidenti, come anche nelle lezioni che fanno nelle scuole e università e nelle interviste che rilasciano ai mass-media e in televisione. Alcuni di questi errori li ho spiegati nel precedente post sulle 10 bufale sull’orgasmo, nei post sulladello squirting e dell’eiaculazione precoce. C’èche i sessuologi/psicologi continuano a divulgare da molti anni: l’anatomia del clitoride sarebbe stata scoperta nel ...

