calcioefinanza

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lunedì 16, alle 12,30 in prima convocazione e alle 14.30 in seconda, è stata fissata l’Assemblea elettiva della Lega diA. Sarà la prima Assemblea gestita dal commissario ad acta Mario Cicala. All’ordine del giorno anche la discussione sull’offerta diper i diritti tv per il triennio 2021/24. Il compito del commissario … L'articoloA, il 16l’assemblea su

raicinque : La storia di un’icona che ha lasciato un segno profondo nella musica, nel pensiero e nel costume: #DavidBowie, “il… - alekarl61 : - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, il 16 dicembre l’assemblea su Mediapro: Lunedì 16 dicembre, alle 12,30 in prima convo… -