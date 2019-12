Serata di beneficenza al San Carlo | tra gli ospiti anche il premier Conte

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Musica e solidarietà ieri al Teatro Sandi Napoli. In occasione del galà diorganizzato dalla fondazione Achille Scudieri, ospite d’onore il primo ministro Giuseppe. L’evento dal titolo emblematico “Una notte di cuore“, ha puntato a sostenere il progetto “Bambini Coraggiosi” partorito dell’associazione Ospedali Pediatrici Italiani per la cura degli ambienti sanitari pediatrici di tutta la penisola. Tante le personalità del mondo della politica e non solo che hanno voluto intervenire alla manifestazione. PresentiVincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e Paolo Scudieri, presidente della fondazione Achille Scudieri. La, presentata da Serena Autieri, ha vistola partecipazione straordinaria di Claudio Baglioni. L'articolodi ...

