Sente i ladri che cercano di entrare | dodicenne solo in casa dà l' allarme e li fa scappare

today

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il ragazzino non si è fatto prendere dal panico e ha dato subito l', sventando il tentativo di furto: come in "Mamma...

Tamagati : @upanizza @OGiannino Lo dica in Italia, lo dica in Italia e non sputtanandoci in giro per il mondo, quando tutti gl… - kariuki74 : RT @gibergae1: Bazzano (Bo)- sente estranei armeggiare alla porta e spara: un uomo resta ucciso. Questa è la 'legittima' difesa di chi vien… - UrraciR : RT @Corriere: Merate, 12enne solo in casa sente i ladri entrare: si chiude in bagno e li fa scappare -