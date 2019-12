Secondo Bonaccini l' Emilia si è risvegliata anche grazie alle Sardine

agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Con lo sguardo rivolto al traguardo elettorale del 26 gennaio 2020, Stefanodice: “L'Romagna s'è svegliata. L'Italia non so” per poi aggiungere: “Merito delle, non c'è dubbio”. In un'intervista a la Repubblica il governatore uscente dell'-Romagna, candidato alla riconferma contro la leghista Lucia Borgonzoni e reduce da una piazza nutrita e che sabato l'ha sostenuto con forza, non sa però dire ancora se il vento è cambiato, però sente che sotto sotto c'è l'orgoglio della regione rossa “che si ribella a chi mette in discussione i suoi valori”.“lestanno riempiendo tante piazze nel Paese” e questo “è un bel segnale”, perché si tratta di “piazze di giovani, che non usano un linguaggio di odio”se resta però il fatto, sottolinea il governatore, “che in Italia il malessere sociale e l'insofferenza verso la politica sono ancora ...

