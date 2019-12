Scoperta arma segreta dei virus “mangia” batteri

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) I, e icapaci di infettarli, sono impegnati in una corsa aglimenti molecolari antica quanto la vita stessa. L’evoluzione ha dotato i primi di un arsenale di enzimi immunitari, con sistemi Crispr-Cas (il ‘taglia e incolla del Dna’), che prendono di mira e distruggono il Dna virale. Ma iche uccidono i, noti anche come fagi, hanno ideato degli strumenti per superare anche la più formidabile delle difeseche. A scoprire la strategiadei‘mangia’è il team dell’University of California a San Francisco e della UC San Diego, come si legge su ‘Nature’. Dopo aver infettato i, questi fagi costruiscono una sorta di “stanza di sicurezza” impenetrabile all’interno del loro ospite, che protegge il Dna fagico vulnerabile dagli enzimi antivirali. Questo ...

