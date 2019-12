Sciopero Anm | nuova giornata di disagi | gli orari garantiti

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Anm informa che per l’interadi oggi è previsto lodel trasporto pubblico locale proclamato da OO.SS. USB, ORSA e FAISA CONFAIL. La mobilitazione dei lavoratori si rifà alla vertenza relativa alla riorganizzazione del lavoro e ai miglioramenti economici per operatori del trasporto di superficie, funicolari e metropolitane. L’eventuale sospensione del servizio sarà, per fortuna degli utenti, gestita nel rispetto delle fasce di garanzia primarie. Gli: Linee bus: Il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio delloe riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello. Metro Linea 1: La fascia di garanzia del mattino prevede prima corsa da ...

