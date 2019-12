Sci alpino | ‘Slalom Parallelo’ Varettoni-Alfieri | “Maschi | spettacolo divertente

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si è conclusa, per uomini e donne, la trasferta nordamericana di Coppa del Mondo 2019-2020, tra Killington&Lake Louise (donne) e Lake Louise&Beaver Creek (uomini). Trasferta che ha confermato l’equilibrio assoluto in campo maschile, forse allargando persino la rosa dei pretendenti alla sfera di cristallo generale, e mandato già in fuga Mikaela Shiffrin, tra le donne, Shiffrin che però si è imposta, per ora, solo in slalom, anche se è l’unica atleta (maschi compresi) ad aver già vinto in due occasioni. Oggi per noi è tempo di sesta puntata della rubrica “Slalom parallelo”, sorta di botta e risposta tra Silvanoe Camillasulle stesse domande (ma senza conoscere l’uno le risposte dell’altra), con tanti argomenti interessanti da affrontare. Quattordici gare disputate finora tra uomini e donne nella Coppa del Mondo di sci 2019-2020, si ...

