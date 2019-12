Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le condizioninon sonomigliori su buona parte dell’arcodove la neve si sta abbattendo in maniera copiosa. In mattinata gli organizzatoriprove maschili in Val d’Isere, valide per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci, avevano deciso di stravolgere il programma di gara invertendo la disputa di slalom e gigante ma facendo capire che c’è il serio rischio di non riuscire a portare a termine ilnella località francese. Nel pomeriggio non sono giunte notizie positive da St.dove nelsaranno impegnate le donne con un SuperG e il primo slalom parallelo della stagione. Le previsioninon promettono bene nemmeno in Svizzera e dunque si sta già parlando delladue(superG la domenica) ma una decisione definitiva verrà presa nella giornata di domani. Clicca qui per mettere “Mi ...

- OA_Sport : Sci alpino, problemi meteo a St. Moritz: possibile inversione delle gare del weekend femminile - OA_Sport : Sci alpino, i precedenti dell'Italia a St. Moritz. Dall'era d'oro di Isolde Kostner al digiuno attuale -