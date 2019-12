Sci alpino | Coppa Europa 2019 | Marta Bassino settima in super-G a St Moritz Vince la

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Primo antipasto di gare a St.Mortiz. In attesa delle gare didel Mondo, oggi si è disputato un-G valevole per la, ma con tante atlete del circuito maggiore. Are, però, è stata la svedese Ida Dannewitz che si è imposta con il tempo di 1’16”73. Alle spalle della svedese si sono classificate due protagoniste delladel Mondo come Tessa Worley e Wendy Holdener. La francese ha chiuso al secondo posto a soli otto centesimi dalla vetta, mentre la svizzera è rimasta staccata di 33 centesimi dalla vincitrice. Quarta un’altra sciatrice di casa, Stephanie Jenal (+0.50), che ha preceduto le austriache Rosina Schneeberger e Nadine Fest, leader della classifica di specialità, rispettivamente staccate di 58 e 63 centesimi. La migliore delle azzurre è stataa 65 centesimi dalla vetta. A chiudere la Top-10 la norvegese Tuva ...

