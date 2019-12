Schwazer resta squalificato | il Tas respinge il ricorso

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il TAS di Losanna ha respinto la richiesta di sospensione della squalifica di Alex. Il marciatore,per otto anni per doping, lo immaginava e non molto tempo fa aveva detto che le possibilità di un successo erano “davvero poche. Negli ultimi anni ha accettato 3-4 istanze, tutte le altre le hanno respinte”. E così ha fatto anche oggi il tribunale federale. Lo ha comunicato l’avvocato del marciatore, Gerhard Brandstaetter. Secondo i giudici, non è dimostrata la “massima probabilità” della manipolazione delle urine usate per il controllo antidoping che portò alla squalifica. “Sulla base di questo verdetto – ha detto il legale – Alexporterà avanti con massima convinzione il procedimento davanti al Tribunale federale, con lo scopo di portare le prove necessarie per una sospensione della squalifica”. L'articolo...

