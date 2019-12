Schira Gazzetta | ”Ancelotti-ADL | obiettivo risoluzione consensuale”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019)): ”Ancelotti-ADL,consensuale”. I dettagli Stando a quanto riferito da Nicolòattraverso il proprio profilo Twitter, tra Ancelotti e ADL potrebbe esserci un incontro per limare i dettagli dell’addio. Dettagli economici, appunto, per provare ad uscirne il meno possibile con le ossa rotte. Questo quanto scritto dal giornalista pochi minuti fa: ”Nell’incontro di domani De Laurentiis offrirà ad #Ancelotti il pagamento degli emolumenti da qui a fine stagione più la penale di 500mila euro per l’esonero:consensuale per risparmiare l’ingaggio della prossima stagione. #calciomercato” Nell’incontro di domani De Laurentiis offrirà ad #Ancelotti il pagamento degli emolumenti da qui a fine stagione più la penale di 500mila euro per l’esonero:consensuale per risparmiare ...

