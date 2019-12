Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) E' una produzione seriale realizzata da un gruppo di attori comici vicini al mondo di, ma anche la prima serie nostrana che unisce crime e comedy. Si chiama, ed è un esperimento che ha attirato l'attenzione diPrime Video tanto che la prima stagione, composta da otto episodi da 30 minuti ciascuno, ha debuttato sulla piattaforma di streaming on demand il 25 novembre scorso, diventando di fatto "Exclusive".Ma di cosa parla? C'è da dire che la trama è estremamente semplice, ma non per questo banale o scontata, anzi. La serie si sviluppa su due differenti piani temporali: il presente ed il passato. Nel presente assistiamo alla prima, all'interno di un teatro, di una commedia messa in scena da una compagnia teatrale guidata da Tobia (Alessandro Betti). Lo spettacolo racconta le vicissitudini di un gruppo di personaggi che, chi per un motivo e ...

Bruno72513183 : @lenuccia82 Lo so, per questo bisogna spegnere la scatola nera - prestia_fabio : RT @tvblogit: Scatola Nera, da Zelig ad Amazon per raccontare l'altro lato del far ridere - SerieTvserie : Scatola Nera, da Zelig ad Amazon per raccontare l'altro lato del far ridere -