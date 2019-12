Scambio Valentino Rossi-Lewis Hamilton | i perché del grande segreto a Valencia Monster

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) C’eraattesa per il chiacchieratissimotraandato in scena nella giornata di ieri a, il Dottore si è messo al volante della Mercedes da Formula Uno mentre il fuoriclasse britannico è montato in sella alla Yamaha da MotoGP. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo hanno girato le due icone del motorsport contemporaneo ma tutto era rigorosamente a porte chiuse, giornalisti e appassionati non erano ammessi, foto e video non sono circolati sui social network come si sperava alla vigilia della manifestazione. L’evento organizzato dallaaveva avuto un enorme riscontro mediatico, lo sponsor comune ai due piloti aveva spinto molto per promuoverlo ma poi nel momento clou ha preferito tenere tutto all’oscuro tradendo le aspettative dei tanti appassionati. Non è trapelato praticamente nulla di quello che è successo ...

