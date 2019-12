Sardine | le prime tensioni interne arrivano da Torino Polemica con i SìTav | «Non portate

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quando Mattia Santori, il volto delle, dice: «La difficoltà più grande e portare avanti una linea politica comune», fa riferimento proprio a questi episodi. Cercare di portare nelle piazze “che non si legano” simboli di altre lotte o di colori politici che hanno un passato importante. A Firenze, il 30 novembre, la piazza si è dimostrata pronta a far rimuovere in pochi secondi la bandiera con la falce e il martello alzata da un ragazzo di un collettivo. A, il 10 dicembre alle 19:00 – orario della manifestazione in piazza Castello -, potrebbe ripresentarsi lo stesso problema. «Il nostro mare non ha colore», è la risposta gentile che gli amministratori della pagina torinese danno ai simpatizzanti del comitato Sì Tav. Il colore del gruppo che, il 10 novembre 2018, organizzò una marcia storica per difendere l’idea della-Lione è ...

mauriziofabi99 : @Federica989111 @ItalianoeRomano Le sardine saranno le prime vittime dei finti rifugiati, sia dal punto di vista fi… - andrea_lallero : @vitalbaa In un periodo storico in cui si vota di pancia o quantomeno per motivi superifciale nella beata incoscien… - riccard77650870 : RT @Gianni_Pisa: ?????? prime di mangiare le sardine, hanno mangiato loro -