Sardine a Torino | «siamo 40mila» Segre | «La piazza è loro perché saranno le sentinelle

(Di martedì 10 dicembre 2019) «Un grande augurio alle, soprattutto ai giovani, laledella memoria». Con queste parole la senatrice a vita e testimone della Shoah Lilianaha voluto mandare un messaggio allescese in serata inCastello a. Un’ondata che – secondo gli organizzatori – ha raccolto sotto la Mole circa 35mila persone che si sono riunite come da consuetudine senza bandiere di partito per rivolgere alla politica la richiesta «di tornare a utilizzare un linguaggio adeguato alle istituzioni». «tanti,tantissimi, superiamo i 35mila, ci dicono che», hanno detto gli organizzatori. La carica dei 30 mila #nonsilega pic.twitter.com/kzh2w5nB0I— Gabriele Guccione (@GabrieleGucc) December 10, 2019 Il flashmob nel capoluogo piemontese è stato organizzato ...

