Salvini a processo a Torino | fedeli recitano il rosario davanti al tribunale

(Di martedì 10 dicembre 2019) In occasione dell’udienza delche vedeimputato aper vilipendio nei confronti della magistratura, un gruppo di venti persone si è riunito in preghieraalrecitando un. La manifestazione religiosa a sostegno dell’ex ministro dell’Interno era già stata annunciata ai primi di dicembre. IalSono circa venti iche, a partire dalle ore 9, si sono radunatealdel capoluogo piemontese. Ognuno di loro ha mostrato il proprio supporto al leader della Lega brandendoe crocifisso, perché – spiega un’organizzatrice – “la fede è l’unica arma che abbiamo in mano per sostenere la battaglia di. Non importa se lui oggi non si presenteròai giudici. La preghiera arriva ovunque”.La manifestazione di ...

matteosalvinimi : #Salvini sulla Prescrizione: In un anno andava fatta la riforma del processo per tempi più brevi. Bonafede è scomp… - Iperbole_ : Erano in 18 davanti al tribunale di Torino per pregare per Salvini, a processo per vilipendio alla magistratura. 1… - domenicoditell1 : #10dicembre Salvini non si presenta al processo di Torino per offese alla magistratura. È fatto così, se non lo salvano su una piattaforma -