Salute | scene del nuovo Star Wars rischiose per gli epilettici

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nuova allerta per gli appassionati di: l’episodio finale “The Rise of Skywalker”, tanto atteso dai fans, potrebbe causare delle crisi epilettiche nelle persone fotosensibili. L’allarme arriva dagli Usa, precisamente da un comunicato diffuso da World Disney Studios, ripreso dalla stampa americana. Nel comunicato, pubblicato insieme alla Epilepsy Foundation, si spiega che il film “contiene diverse sequenze con immagini e ripetute luci intermittenti” che possono colpire chi soffre di epilessia fotosensibile o presenta altre fotosensibilità. La Disney suggerisce di esporre degli avvisi ad hoc nei cinema, per mettere in guardia gli spettatori, come riferisce ‘Variety‘. Secondo la Epilepsy Foundation i flash e le luci intermittenti, a certe intensità, possono scatenare le crisi in circa il 3% delle persone con epilessia. ...

marghiadnsal : Le scene del nuovo Star Wars rischiose per epilettici - ilmessaggeroit : “#Star Wars” in uscita il 18 dicembre la Disney avverte: scene potenzialmente pericolose per #epilettici - darathorn80 : @ElviryII @Brio9999 Per girare le scene più gladiatorie, appunto, Crowe ci rimise in salute: si ruppe ossa sia nel… -