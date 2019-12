Salisburgo-Liverpool | probabili formazioni | quote e pronostico

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019)è il sesto ed ultimo match del girone E di Champions League: fischio d’inizio previsto per le 18.55 di martedì 10 dicembre, stadio “Red Bull Arena” di. Ilè una delle piacevoli sorprese di questa spettacolare edizione della Champions League: i tedeschi, infatti, nonostante un girone sulla carta proibitivo, sono arrivati all’ultima giornata con la concreta possibilità di passare il turno eliminando addirittura i campioni d’Europa in carica. Sarà molto difficile e c’è solo un risultato a disposizione: quello della vittoria, sperando anche in un contemporaneo successo del Napoli contro il Genk al San Paolo. Gli occhi non possono che essere puntati sul baby fenomeno Haaland, autore già di 8 gol in questa edizione della Champions, secondo ...

AganKureAKAcSen : Alice si sveglia partita Salisburgo Liverpool Ma che è un'altra maglietta della Juve? ?????????????? - LaJambeNoir7 : @J__Jack Anche quella è una verità, io manco volevo vederla ma hanno messo Salisburgo Liverpool pomeriggio che ero… - ecodinapoli : Su diretta gol il telecronista di Salisburgo Liverpool dice: 'al Salisburgo servono 3 gol per qualificarsi' Non ha… -