Salerno | lo chef stellato Scotti ospite della rassegna “5 Senses Dinner”

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Nel pieno centro di, a pochi passi da “Luci d’Artista”, consueta manifestazione natalizia cittadina, torna il terzo appuntamento con lagastronomica “5organizzata da Via Porto Bistrot, martedì 17 dicembre alle ore 20.30. Dopo la partecipazione di Paolo Gramaglia,e patron del ristorante stella Michelin “President” di Pompei, e di Domenico Iavarone,due volteprima al ristorante “Maxi” di Vico Equense e poi presso il “Josè Restaurant” di Torre del Greco, saràloCrescenzo, del ristorante stella Michelin – anno 2014/2015 – Il Cappero del Terasia Resort di Vulcano., però, non è nuovo ai fornelli del Via Porto Bistrot. Il suo, infatti, sarà un felice ritorno che lo vedrà nuovamente a preparare deliziose pietanze ...

