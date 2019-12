Salemme…il bello della diretta | su Rai 2 tre commedie live in prima serata

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 10 dicembre 2019) Salemme…ilil teatrosu Rai 2 con Vincenzo Salemme da mercoledì 11 dicembre per tre appuntamenti Il teatro dal vivo sbarca su Rai 2 con tre appuntamenti imperdibili insieme agli spettacoli di Vincenzo Salemme. Il fascino del palco arriva insul piccolo schermo: un’occasione inedita per vedere in scena l’arte di uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, degno eredegrande tradizione scarpettiana. Unatelevisiva che offrirà ai telespettatori (assieme al pubblico in sala) la possibilità di sedersi infila e di godersi il “reality del teatro”: la magia dell’interpretazione dal vivo non appena si accenderanno le luci e gli attori calcheranno il palco dell’Auditorium Domenico Scarlattisede Rai di Napoli. Di Mamma ce ne è una sola mercoledì 11 dicembre Di Mamma ce ne è una sola è una commedia scrittae ...

