Safilo | il gruppo degli occhiali annuncia 700 esuberi in Italia | “Ripensiamo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il nuovo piano industriale diprevede circa 700in, nonostante la previsione di vendite in crescita nei prossimi cinque anni. Ilha spiegato in una nota che la perdita delle licenze del lusso Lvmh rende “necessario” avviare “un piano di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, che risponda prontamente al nuovo scenario produttivo”.“ha aperto un tavolo negoziale” con i sindacati allo scopo di “individuare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili per limitare gli impatti sulle persone coinvolte”. Dei 700totali, 400 riguarderanno lo stabilimento di Longarone, a quanto si apprende da fonti sindacali. “Siamo chiamati a ripensare la nostra organizzazione industriale, riallineandone l’attuale capacità produttiva alle nostre future esigenze, salvaguardando così la ...

