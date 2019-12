Russiagate | Barr conferma | “L’Fbi ha agito in malafede contro Trump”

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo la nota diffusa dal Procuratore John Durham, anche l’Attorney general Williamrespinge le conclusioni del rapporto dell’Ispettore generale del Dipartimento di Giustizia Michael Horowitz sul. Nelle sue conclusioni, infatti, Horowitz critica (duramente) la gestione del caso da parte dell’Fbi e delle intercettazioni telefoniche nelle prime fasi delle indagini sul, ma esonera il bureau dall’accusa di cospirazione. Inoltre, secondo Horowitz, l’Fbi aveva gli elementi necessari per aprire legittimamente l’inchiestala Campagna di Trump e non haassecondando un pregiudizio politico. In un’intervista rilasciata alla Nbc, il ministro della Giustiziasostiene che l’Fbi possa aver operato in “” quando ha avviato le indagini sule in maniera “impropria” quando The Donald ...

