Roxette | morta a 61 anni la cantante Marie Fredriksson | da 17 anni combatteva contro una

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una voce meravigliosa, temperamento e il successo planetario con “It Must Have Been Love“, brano portante della colonna sonora del film cult “Pretty Woman”. Si è spenta lunedì mattina, a soli 61dei. Tra i brani celebri del duo con Per Gessle “Joyride”, “Listen To Your Heart”, “Spending My Time”, “Dressed for Success” e “The Look”. L’artista svedese da 17un tumore al cervello e aveva annunciato ai fan nel 2002 la terribile malattia. Nonostante l’aspettativa di vita fosse di un solo anno,non ha mai mollato. Era sposata con Mikael Bolyos, da cui ha avuto due figli. Affranto il collega Per Gessle che sui social ha affidato brevi, ma affettuose parole: “Tutto il mio amore per te e la tua famiglia. Le cose non saranno mai più le stesse“. A comunicare ai media la triste notizia è ...

