Romina Power piange la morte della mamma di Al Bano | “Ti sarò grata”

(Di martedì 10 dicembre 2019) Morta ladi Al: l’ultimo saluto di: “Vivrai per sempre nel mio cuore!” Lutto improvviso in casa Carrisi. Ladi Alè morta nel pomeriggio Jolanda Ottino aveva 96 anni. Il cantante era molto legato alla suache spesso coinvolgeva in interviste e servizi televisivi. Jolanda Ottino ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore pere per tutta la sua vita ha avuto un solo cruccio: la separazione del figlio dalla cantante. Anche se all’inizioloro storia d’amore si è opposta al matrimonio, ma alla fine ha sempre amato la ‘ragazza’ americana. Oggiladi Ale su Instagram ha dato l’ultimo saluto pubblicando una foto d’annata insieme a Jolanda e scrivendo un messaggio affettuoso: “Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io ...

