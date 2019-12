Roma | Zaniolo | «Sto bene qui | non vedo perché cambiare squadra»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nicolònon ha intenzione di lasciare la: ecco le parole del centrocampista giallorosso sul suo futuro Nicolò, presente ad un evento organizzato nella parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore, ha ammesso di non voler andar via da. Ecco le dichiarazioni del giocatore, riportate da Tuttomercatoweb.com. «Andare via? Ora come ora stoqui e non. Sarei molto triste se dovessi lasciareè una città e una società che mi ha dato tanto. Ora non ci voglio pensare. Fonseca? È un grande mister, è diretto e dice le cose in faccia. È il mister giusto per noi». Leggi su Calcionews24.com

