Roma | torna a risplendere la Basilica sotterranea dei misteri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un luogo ancora oggi avvolto da: è ladi Porta Maggiore, il cui ingresso si trova su Piazzale Labicano, prorio sotto la ferrovia, a. La Soprintendenza speciale ha mostrato alla stampa il restauro dell'intera parete della navata sinistra - realizzato tra l'aprile e il novembre 2019 - di questo luogo di culto costruito volutamente sottoterra nel I secolo d.C., per alcuni studiosi sede di cultici, forse neopitagorici, o forse luogo di sepoltura della ricca famiglia degli Statili che ne decise la costruzione. Per questi presunti riti magici, che credevano nella vita dopo la morte, Agrippina, madre di Nerone, chiese di processare Tito Statilio Tauro, il quale - secondo la leggenda - per non subire quest'onta si suicidò nel 53 d.C..Scoperta casualmente nel 1917 durante i lavori per la linea ferroviaria-Cassino, lasi ...

