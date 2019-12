Roma | giornalista portato in caserma dalla polizia municipale per aver filmato il fermo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Filmare ildi un venditore ambulante da parte delladiè reato. Precisamente interruzione di pubblico servizio. È questa l’accusa contenuta nella denuncia a carico di Cosimo Caridi,e collaboratore, tra gli altri, anche de ilfattoquotidiano.it. Caridi nel pomeriggio di oggi si trovava nei pressi del Campidoglio per realizzare un servizio sulla manifestazione dei sindacati. Negli stessi frangenti si accorge che due agenti hanno bloccato e stanno procedendo aldi un venditore ambulante senegalese. Caridi gira la telecamera e filma. Gli agenti non sono d’accordo e gli intimano in malo modo (con mano sulla telecamera) di smettere di riprendere la scena e di cancellare quantofino a quel momento. Caridi si rifiuta e, una volta terminata l’operazione didel venditore ambulante, è costretto a salire sull’auto ...

