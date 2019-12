Roma | giornalista filma il fermo di un ambulante L’agente | “Senza divisa le spaccherei

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Senzagliela spacco (la telecamera, ndr) in testa e la lascio lì”, “lei rischia l’arresto”, “appena pubblica il video verrà arrestato“. Sono le parole che alcuni agenti della polizia municipale hanno rivolto ale collaborato de IlFattoQuotidiano.it, Cosimo Caridi, che vicino a Montecitorio, a,hato ildi un venditore. Caridi è stato portato in caserma e denunciato per interruzione di pubblico servizio (al link il racconto audio del cronista). L'articoloildi un. L’agente: “Senzalein testa la telecamera. Appena pubblica verrà arrestato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Monicanpl : RT @cosimocaridi: Filmo il fermo di un ambulante a due passi da Montecitorio. Torno a casa con una denuncia per interruzione di pubblico se… - FraHammers : RT @cosimocaridi: Filmo il fermo di un ambulante a due passi da Montecitorio. Torno a casa con una denuncia per interruzione di pubblico se… - bizcommunityit : Roma, giornalista filma il fermo di un ambulante vicino a Montecitorio: portato in caserma e denunciato… -