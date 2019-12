Roma | attenta Mourinho vuole Dzeko | ma la società giallorossa…

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), sirene della Premier League su Edinl’ha messo nel mirino del suo Tottenham: i giallorossi… JoséEdin. L’attaccante dellaè finito nel mirino dello Special One per il suo Tottenham già per il mercato di gennaio. Già due anni fa il bosniaco fu vicino al ritorno in Premier, ora però la situazione è mutata. Il Corriere dello Sport scrive come lagiallorossa non abbia la minima intenzione di rinunciare al suo giocatore di punta. Chiusa prepotentemente, quindi, la porta in faccia all’allenatore portoghese. Leggi su Calcionews24.com

