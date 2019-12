Rocco Siffredi | pacco regalo | le nuove mutande a luci rosse

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019)debutta come modello di intimo sul mercato italiano, come testimonial di Vman, il primo boxer hi-tech che dona comfort, leggerezza e benessere fisico. Il segreto del boxer Vman L’attore, noto per i suoi film per adulti, ha realizzato in collaborazione con il calzificio Eire di Mantova un boxer unico nel suo genere. La sua particolarità sta nel materiale di cui è composto, si tratta di Emana, una fibra intelligente arricchita da cristalli minerali bioattivi integrati. Grazie al design e alle micro sezioni di tessuto hi-tech, inserite all’interno della conchiglia anteriore, l’intimo svolge un’azione di micro massaggio regalando un effetto push-up e termoregolatore. L’assenza di cuciture garantisce vestibilità, comfort e asciugatura rapida, senza necessità di stiratura. Il filato intelligente assorbe il calore del corpo ...

