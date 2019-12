“Ringrazio l’angelo custode” Caterina Balivo stavolta si mostra seria e pensierosa E

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019), il messaggio su Instagram commuove i fan.è una delle conduttrici più amate della televisione italiana: attualmente, dopo anni a Detto Fatto,conduce Vieni da me, il talk show che va in onda nel primo pomeriggio e che il pubblico ama molto.è anche molto attiva sui social: Instagram è il suo social preferito e spessoposta foto della sua vita quotidiana, pensieri, scatti della sua bellezza. In uno degli ultimi postappare con uno sguardo serio e pensieroso e scrive: “La mia mamma mi ha insegnato a ringraziare tutte le serecustode così io lo faccio con i miei piccoli bambini, con Cora e Guido Alberto, che possano sempre proteggerci dagli imprevisti della vita”. Un messaggio forte, importante, carico di fede che i fan hanno molto gradito. Tanti dei suoi fan hanno commentato quel post scrivendo che anche loro ...

SatiricoPandem1 : Una nuova collaborazione! Ringrazio il direttore Angelo Perrino per l’opportunità! ?? -