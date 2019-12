Rifiuti Roma | la maggioranza M5s dice no al termovalorizzatore e sì alla discarica Lite

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Primo stop della pentastellata in Campidoglio al no. Sì, invece, ma solo dopo l'approvazione del piano regionale da parte della Regione Lazio. In più, la sindaca Virginia Raggi ha ricevuto il mandato a valutare se "impugnare o meno l'ordinanza" firmata da Nicola Zingaretti con la quale le si chiede di individuare il nuovo sito di smaltimento entro giovedì 12 dicembre (pena il commissariamento regionale). È quanto ha deliberato l'Assemblea capitolina nella seduta che ha, di fatto, concluso quella straordinaria sull'emergenza e nel Lazio cominciata venerdì scorso. Come noto, mozioni e ordini del giorno non hanno un valore vincolante per la prima cittadina, ma rappresentano comunque un pronunciamento politico da tenere conto all'indomani della presentazione della bozza di piano industriale dell'Ama, redatto dal neo

