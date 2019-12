Regione Abruzzo | istituita l' agenzia per la Protezione Civile

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 dicembre 2019) L'Aquila - Il Consiglio regionale d'ha approvato a maggioranza, in un clima di tensione per le frizioni interne al centrodestra e per gli attacchi delle opposizioni di centrosinistra e M5S, il progetto di legge che istituisce l'diregionale. Il provvedimento, di iniziativa della Giunta, è stato approvato con i voti del centrodestra e l'astensione di M5S e centrosinistra. La seduta è stata contraddistinta dalla mancanza di numero legale per l'assenza di consiglieri di maggioranza, anche se dopo un quarto d'ora, con il rientro degli assenti, i lavori sono ripresi. L', con sede all'Aquila, sarà dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria. Sono organi dell'il direttore e il revisore legale. L'incarico di direttore dell'viene ...

