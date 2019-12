Regionali | domani gli iscritti M5S voteranno sulla piattaforma Rousseau per decidere chi

lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) A partire da, glidel MoVimento 5 Stelle residenti in Emilia-Romagna e in Calabria, sono chiamati a votareperla lista dei nomi dei candidati alle future elezioni. “In Calabria – rende noto il Movimento in un post pubblicato sul Blog delle Stelle – si voteràdalle 10 alle 19 per esprimere due scelte: i candidati consiglierie la scelta del candidato presidente. Ogni iscritto abilitato a votare su, potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione”. Glisaranno chiamati a ratificare la proposta di Paolo Parentela, individuato come referente per la campagna elettorale dei portavoce calabresi, di candidare come presidente della Regione Calabria Francesco Aiello, nell’ambito di una coalizione ...

