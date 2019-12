Ravenna | tragico schianto sulla Ravegnana | muore mamma di 35 anni | altri due feriti

fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il dramma si è consumato in pochi attimi nella prima mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, intorno alle 7, lungo un tratto rettilineo prima di una rotonda. La trentacinquenne è stata estratta ancora viva dalla lamiere contorte della vettura ma le sue condizioni erano molto critiche ed morta prima ancora di arrivare in ospedale.

RADIOBRUNO1 : L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 7.00. Per la 35enne non c'è stato nulla da fare #Ravenna… - news_ravenna : Tragico schianto in A14, un morto e un ferito. Traffico in tilt -