anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ilper Paolo, 50enne di Tocco Caudio, arrestato il 22 maggio 2018, e accusato die di omicidio preterintenzionale ai ddi GiovParente, 83, di, morto all’ospedale Rummo due settimane dopo ladi cui il 10 aprile era rimasto vittima, insieme alla sorella 85enne, nella sua abitazione. L’udienza è cominciata con il Pm Assunta Tillo che ha fornito la sua ricostruzionevicenda chiedendo infine la condanna a 20di reclusione per. Per la Tillo, infatti, numerosi i riscontri che confermerebbero la presenza dell’imputato nella casa di Parente la sera. Ricostruzione, evidentemente, contestata dall’avvocatodifesa Antonio Leone che ha parlato di ipotesi “suggestive”. Per Leone, non esiste prova ...

anteprima24 : ** #Rapina a Montesarchio, è il giorno della #Sentenza per #Spitaletta: chiesti 20 anni di reclusione **… - Casertasera : MONTESARCHIO, BANDITO A VOLTO COPERTO E CON ARMI IN PUGNO RAPINA UNA TABACCHERIA -